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10:30, 29 декабря 2022 года В уходящем году центры занятости трудоустроили 700 молодых орловцев За помощью в поиске работы обратились порядка 1 600 жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет.





Центры занятости населения Орловской области назвали годовые итоги работы с молодежью. Их озвучили на тематическом круглом столе, в котором поучаствовали 20 работодателей.



В уходящем году за помощью в трудоустройстве в службы занятости обратились 1 600 орловцев в возрасте от 18 до 30 лет. Все обратившиеся прошли профориентацию, более 200 молодых людей от 16 до 29 лет – бесплатное профобучение. Желанную работу получили 700 молодых людей.



Работодателей призвали активнее брать на работу молодежь, в том числе неопытную, – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





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