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9:51, 29 декабря 2022 года Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Орловской области В Залегощенском районе столкнулись встречные "Жигули" и УАЗ "Буханка".





28 декабря в 18:30 на автодороге "Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря" в районе деревни Васильевка произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, 42-летний водитель "Жигулей" выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом.



Погибла 47-летняя пассажирка "Жигулей", водитель госпитализирован. Сидевший за рулем "Буханки" 63-летний мужчина и его 49-летняя пассажирка получили травмы, но лечение в стационаре им не понадобилось.





Орловское Информбюро





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