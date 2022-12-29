Сегодня в Орле суд поставит точку в деле об убийстве Вики Гнедовой

29 декабря вынесут приговор "залегощенскому маньяку" Шавкату Шаяхмедову.

Сегодня в деле Вики Гнедовой поставят точку. Шавкату Шаяхмедову, обвиняемому в убийстве четырех человек, трое из которых - дети, суд в Орле вынесет приговор.

62-летний житель Залегощенского района обвиняется в 4- убийствах. Среди жертв - трое детей. Вика Гнедова, которая пропала летом прошлого года. В 2005 ушел и не вернулся девятилетний Костик Болотов, останки которого нашли лишь спустя 16 лет. В 2000 было обнаружено тело 6-ти летного мальчика. В 2003 - женщины.

Как сообщают в прокуратуре, вину во всех четырех преступлениях обвиняемый признал. Обвинение полагает, что справедливым наказанием станет пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 10-ти лет в тюрьме.