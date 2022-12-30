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8:00, 30 декабря 2022 года
Благотворительная акция "Рождественский ангел" стартовала в ОрлеАдресатами станут 15 воспитанников Мценского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками.
Ангелы на земле - кто они? Ответ на этот вопрос есть у организаторов благотворительной акции "Рождественский ангел", которая стартовала в Орловской области.
Так они называют людей, которые готовы помогать и заботится о детях с тяжелыми заболеваниями. Ребята живут и смеются вопреки своим диагнозам. Но им нужна помощь и поддержка. В этом году адресатами станут 15 воспитанников Мценского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками. Для них закупят лечебное питание, обувь, тактильные массажеры. Стать "Рождественским ангелом" может любой желающий вся информация есть в социальных сетях.
Вести-Орёл