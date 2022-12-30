Благотворительная акция "Рождественский ангел" стартовала в Орле

Адресатами станут 15 воспитанников Мценского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками.

Ангелы на земле - кто они? Ответ на этот вопрос есть у организаторов благотворительной акции "Рождественский ангел", которая стартовала в Орловской области.

Так они называют людей, которые готовы помогать и заботится о детях с тяжелыми заболеваниями. Ребята живут и смеются вопреки своим диагнозам. Но им нужна помощь и поддержка. В этом году адресатами станут 15 воспитанников Мценского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками. Для них закупят лечебное питание, обувь, тактильные массажеры. Стать "Рождественским ангелом" может любой желающий вся информация есть в социальных сетях.