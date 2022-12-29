Главная » Новости



14:30, 29 декабря 2022 года Сафари по-орловски и необъятная Россия. Куда съездить на новогодних праздниках Впереди каникулы, которые можно провести активно и с пользой.





Отправиться в разгар зимы на сафари. И не на самолете в Африку, а на машине и в Орловскую область. Как провести новогодние праздники, какие туры приготовили агентства? Отдых в России уже три года набирает популярность и не сбавляет обороты. Подробнее – в материале Елизаветы Капыриной.





Елизавета Капырина





Новости СМИ2