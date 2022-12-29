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10:43, 29 декабря 2022 года В Орловской области ветеранов боевых действий полностью освободили от транспортного налога Соответствующее решение было принято на заседании областного совета.





29 декабря в ходе внеочередной сессии Орловского областного совета народных депутатов принято решение полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий от уплаты транспортного налога. Ограничений по мощности машины нет. Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы из Орла".





Орловское Информбюро





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