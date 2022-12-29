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12:00, 29 декабря 2022 года

Каток на центральной площади Орла откроется 30 декабря

Об этом сообщили в мэрии областной столицы.


Ледовый каток на площади Ленина в Орле будет торжественно открыт 30 декабря в 17:00. Об этом сообщили в мэрии областной столицы. Свежий лед зальют в 19:00 и 20:30. 1 января первый сеанс катания начнется в 11:30.

В остальные дни график следующий:10:00 – 11:00; 11:30 – 12:30; 13:00 – 14:00; 14:30 – 15:30; 16:00 – 17:00; 17:30 – 18:30; 19:00 – 20:00; 20:30 – 21:30.

Коньки можно принести собственные или взять напрокат на месте. Вся подробная информация о работе катка представлена на сайте мэрии Орла.


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