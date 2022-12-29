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11:23, 29 декабря 2022 года

В Орле 29 декабря несколько многоэтажек, школа и два детсада остались без горячей воды

А в частном секторе Железнодорожного района отключено холодное водоснабжение.


Как сообщили в администрации Орла, горячей воды до 17.00 не будет по улице Комсомольской, 248, 256, 260, 270, в гимназии №34, детских садах №48 и №72. С 10.00 до 14.00  оключение проходит на Шульгина, 145, 145а, а с 8.30 до 16.30 на улице Латышских стрелков, 14, 16.

Кроме того, до 16.00 отключено холодное водоснабжение в домах жителей частного сектора по улицам Окраинной и Севастопольской в Железнодорожном районе города.


Ольга СУПОНЕВА
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