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11:23, 29 декабря 2022 года В Орле 29 декабря несколько многоэтажек, школа и два детсада остались без горячей воды А в частном секторе Железнодорожного района отключено холодное водоснабжение.





Как сообщили в администрации Орла, горячей воды до 17.00 не будет по улице Комсомольской, 248, 256, 260, 270, в гимназии №34, детских садах №48 и №72. С 10.00 до 14.00 оключение проходит на Шульгина, 145, 145а, а с 8.30 до 16.30 на улице Латышских стрелков, 14, 16.



Кроме того, до 16.00 отключено холодное водоснабжение в домах жителей частного сектора по улицам Окраинной и Севастопольской в Железнодорожном районе города.





Ольга СУПОНЕВА





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