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11:30, 29 декабря 2022 года В одном из фитнес-центров Орла произошла смертельная драка Погиб 41-летний мужчина.





26 декабря в здании одного из фитнес-центров Орла произошла трагедия. Погиб 41-летний мужчина. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, погибший выпивал вместе со своим 44-летним знакомым, массажистом центра. Мужчины поссорились, и обвиняемый нанес оппоненту смертельные травмы.



Мужчина признался в содеянном. Он взят под стражу. Дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть". По пункту "4" ст. 111 УК РФ обвиняемому грозит до 15 лет заключения.



Фото: СУ СК России по Орловской области





Орловское Информбюро





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