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11:45, 29 декабря 2022 года

В Орле спасатели вызволили провалившуюся под лед собаку

Дворняга угодила в полынью на Оке, неравнодушный очевидец забил тревогу.


ЧП случилось сегодня утром, 29 декабря. Провалившуюся под лед на реке Оке собаку заметил местный житель, проходивший в районе моста имени 60-летия Октября. Он не остался равнодушным и обратился к спасателям.

Спасатели-водолазы приьбыли на место происшествия. В кидрокостюмах часть группы выдвинулась на лед, коллеги страховали их с берега. Около 40 метров по льду, сперва пешком, потом ползком, ближе к промоине. В итоге удалось достать замерзшего и испуганного пса из промоины.

-  Работники находящегося поблизости автосервиса вызвались помочь бедолаге и оставили собаку у себя, чтобы она могла согреться, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.




Ольга СУПОНЕВА
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