Главная » Новости



11:45, 29 декабря 2022 года В Орле спасатели вызволили провалившуюся под лед собаку Дворняга угодила в полынью на Оке, неравнодушный очевидец забил тревогу.





ЧП случилось сегодня утром, 29 декабря. Провалившуюся под лед на реке Оке собаку заметил местный житель, проходивший в районе моста имени 60-летия Октября. Он не остался равнодушным и обратился к спасателям.



Спасатели-водолазы приьбыли на место происшествия. В кидрокостюмах часть группы выдвинулась на лед, коллеги страховали их с берега. Около 40 метров по льду, сперва пешком, потом ползком, ближе к промоине. В итоге удалось достать замерзшего и испуганного пса из промоины.



- Работники находящегося поблизости автосервиса вызвались помочь бедолаге и оставили собаку у себя, чтобы она могла согреться, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2