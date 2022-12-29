Главная » Новости



11:50, 29 декабря 2022 года Почти 6 миллиардов рублей получит Орловская область на завершение строительства медцентра Распоряжение подписал Михаил Мишустин.





Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", регион получит от федерального центра 5,8 миллиарда рублей на завершение работ по строительству и оснащению многопрофильного медцентра или "Титаника".



Распоряжение о выделении средств подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2