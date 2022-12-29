Главная » Новости



13:30, 29 декабря 2022 года Новогодний троллейбус заряжает орловцев праздничным настроением Транспорт украсили и подобрали подходящую музыку для пассажиров.





В Орле в предпраздничные дни курсируют новогодний автобус, трамвай и троллейбус. Они выйдут на маршруты и во время каникул. Транспорт украсили и подобрали подходящую музыку для пассажиров. На троллейбусе довелось покататься корреспонденту ГТРК "Орел" Татьяне Тимохиной. Подробности – в ее сюжете.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2