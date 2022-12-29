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12:25, 29 декабря 2022 года Владимир Волосевич покидает пост начальника УФСИН России по Орловской области Нынешний глава ведомства уходит на заслуженный отдых.





Информация о том, что начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич в скором времени покинет свой пост, появилась в сети. Корреспонденту ГТРК "Орел" собственный информированный источник ее подтвердил.



В настоящее время официального документа об увольнии нынешнего главы УФСИН с должности нет. Известно, что Владимир Волосевич собрался на заслуженный отдых по выслуге лет.



Начальником орловского регуправления Федеральной службы исполнения наказаний он стал в 2017 году, прибыв в наш регион их ЯНАО.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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