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12:25, 29 декабря 2022 года

Владимир Волосевич покидает пост начальника УФСИН России по Орловской области

Нынешний глава ведомства уходит на заслуженный отдых.


Информация о том, что начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич в скором времени покинет свой пост, появилась в сети. Корреспонденту ГТРК "Орел" собственный информированный источник ее подтвердил.

В настоящее время официального документа об увольнии нынешнего главы УФСИН с должности нет. Известно, что Владимир Волосевич собрался на заслуженный отдых по выслуге лет.

Начальником орловского регуправления Федеральной службы исполнения наказаний он стал в 2017 году, прибыв в наш регион их ЯНАО. 

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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