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7:30, 30 декабря 2022 года В последний рабочий день уходящего года в Орле ожидается плюсовая температура Публикуем подробный прогноз погоды на 30 декабря.





В последние декабрьские дни погода в Орле стоит совсем не зимняя. 30 декабря ожидается плюсовая температура и слякоть. Публикуем подробный прогноз.



Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов. Небо затянуто тучами, ожидается дождь со снегом. Ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 744 мм рт.ст.













Ольга СУПОНЕВА





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