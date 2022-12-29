Главная » Новости



13:00, 29 декабря 2022 года "Летающие" Деды Морозы поздравили маленьких пациентов НКМЦ Спасатели, облаченные в костюмы новогоднего волшебника, постучались прямо в окна палат.





В Орле вновь прошла традиционная акция МЧС, в ходе которой спасатели поздравили пациентов Орловской областной детской больницы. Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились на тросах с крыши здания и постучались в окна палат. Ребятам вручили подарки.





Екатерина Габова





Новости СМИ2