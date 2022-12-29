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13:00, 29 декабря 2022 года

Режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 января 2023

Такое решение оперштаб принял из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.


Решением регионального оперативного штаба, заседание которого прошло 29 декабря, режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 января 2023 года. Причина такого решения  - высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в нашем регионе.

- Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения области в регионе  выше эпидемического порога на 177%. Превышение эпидемического порога в области отмечается среди всех  возрастных групп. Наибольшее превышение эпидемических порогов зарегистрировано среди взрослых (на 370%) и детей в возрасте от 7 до14 лет (на 107,4%),  - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Режим повышенной готовности был введен еще при засилии коронавируса, он предусматривает ряд ограничений и мероприятий, направленных на обеспечние санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 


Ольга СУПОНЕВА
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