Главная » Новости



13:00, 29 декабря 2022 года Режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 января 2023 Такое решение оперштаб принял из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.





Решением регионального оперативного штаба, заседание которого прошло 29 декабря, режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 января 2023 года. Причина такого решения - высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ в нашем регионе.



- Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения области в регионе выше эпидемического порога на 177%. Превышение эпидемического порога в области отмечается среди всех возрастных групп. Наибольшее превышение эпидемических порогов зарегистрировано среди взрослых (на 370%) и детей в возрасте от 7 до14 лет (на 107,4%), - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Режим повышенной готовности был введен еще при засилии коронавируса, он предусматривает ряд ограничений и мероприятий, направленных на обеспечние санитарно-эпидемиологического благополучия населения.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2