пятница 30.12.2022 19:33:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:00, 30 декабря 2022 года

В новогоднюю ночь 2022-2023 в Орле ожидается плюсовая температура и дождь

Рассказываем, какой будет погода 31 декабря и 1 января.


В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 погода в Орле будет сырой и совсем не характерной для зимы. Синоптики обещают не только плюсовую температуру, но еще и дождь. Публикуем подробный прогноз.

По сообщению Росгидрметцентра, днем в субботу 31 декабря в Орле от 0 до +1 градуса. Пасмурное небо, небольшие осадки в виде снега с дождем. В ночное время небольшой мороз до -1, продолжится мокрый снег. А вот днем 1 января на термометрах все +5 градусов, кроме того, ожидается дождь.

Ветер юго-западного направления, он усилится до 7 м/с. Атмосферное давление на уровне 747-745 мм рт.ст. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.