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17:00, 30 декабря 2022 года В новогоднюю ночь 2022-2023 в Орле ожидается плюсовая температура и дождь Рассказываем, какой будет погода 31 декабря и 1 января.









По Росгидрметцентра, днем в субботу 31 декабря в Орле от 0 до +1 градуса. Пасмурное небо, небольшие осадки в виде снега с дождем. В ночное время небольшой мороз до -1, продолжится мокрый снег. А вот днем 1 января на термометрах все +5 градусов, кроме того, ожидается дождь.



Ветер юго-западного направления, он усилится до 7 м/с. Атмосферное давление на уровне 747-745 мм рт.ст.

В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 погода в Орле будет сырой и совсем не характерной для зимы. Синоптики обещают не только плюсовую температуру, но еще и дождь. Публикуем подробный прогноз.По сообщению , днем в субботу 31 декабря в Орле от 0 до +1 градуса. Пасмурное небо, небольшие осадки в виде снега с дождем. В ночное время небольшой мороз до -1, продолжится мокрый снег. А вот днем 1 января на термометрах все +5 градусов, кроме того, ожидается дождь.Ветер юго-западного направления, он усилится до 7 м/с. Атмосферное давление на уровне 747-745 мм рт.ст.







Ольга СУПОНЕВА





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