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15:15, 29 декабря 2022 года

Губернатор жестко раскритиковал уборку снега во дворах Орла

Андрея Клычкова возмутила некачественная работа.


О том, как обстоят дела с расчитской дворов от снега, губернатору Орловской области Андрею Клычкову сегодня на совещании  доложил руководитель  департамента надзорной и контрольной деятельности Виктор Сенюшкин. По его словам, всем управляющим организациям были направлены уведомления о необходимости проводить работу по очистке от снега не только территорий дворов, но и крыш домов от наледи. Сенюшкин резюмировал: работу ведется ненадлежащим образом.

В ответ Андрей Клычков раскритиковал работу УК. Он отметил, что управляющие организации получают деньги, а потому должны выполнять ее качественно. 




Ольга СУПОНЕВА
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