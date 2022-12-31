Главная » Новости



10:00, 31 декабря 2022 года В Орле Дед Мороз из ГИБДД напомнил водителям и маленьким пассажирам о безопасности В преддверии Нового года МВД проводит тематическую акцию.





Акция "Полицейский Дед Мороз" продолжается в Орловской области. Сотрудники полиции на время перевоплощаются в главного новогоднего героя, чтобы поздравить маленьких жителей региона и напомнить о правилах безопасности как детям, так и взрослым.



Так, на днях Снегурочка и Дед Мороз останавливали водителей, которые перевозили юных пассажиров. Им и ребятам рассказали об основных правила безопасности и поздравили с наступающим. Малышам дарили сладкие подарки, собранные членами Общественных советов при региональном и городском УМВД, сообщает пресс-службе регионального ведомства.







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2