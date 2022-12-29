Проблема бездомных животных в Орловской области легла на плечи органов местного самоуправления

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16:00, 29 декабря 2022 года
Проблема бездомных животных в Орловской области легла на плечи органов местного самоуправленияРешением областного совета муниципальным властям переданы полномочия по обращению с четверолапыми беспризорниками.
Депутаты Орловского облсовета утвердили новую схему на сессии 29 декабря. Ранее полномочия лежали на плечах областных властей, теперь заниматься решением вопросов, касающихся бездомных зверей, будут органы местного самоуправления.
- Этот опыт внедрили более 30 регионов Российской Федерации. В ЦФО исключением была только Орловская область. Передача государственных полномочий предполагает финансовое обеспечение за счет предоставленных местным бюджетам субвенций из областного бюджета, - пояснили в региональном правительстве.
В 2023 году на сферу предусмотрено около 23 миллионов рублей.
Ольга СУПОНЕВА