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16:00, 29 декабря 2022 года Проблема бездомных животных в Орловской области легла на плечи органов местного самоуправления Решением областного совета муниципальным властям переданы полномочия по обращению с четверолапыми беспризорниками.





Депутаты Орловского облсовета утвердили новую схему на сессии 29 декабря. Ранее полномочия лежали на плечах областных властей, теперь заниматься решением вопросов, касающихся бездомных зверей, будут органы местного самоуправления.



- Этот опыт внедрили более 30 регионов Российской Федерации. В ЦФО исключением была только Орловская область. Передача государственных полномочий предполагает финансовое обеспечение за счет предоставленных местным бюджетам субвенций из областного бюджета, - пояснили в региональном правительстве.



В 2023 году на сферу предусмотрено около 23 миллионов рублей.







Ольга СУПОНЕВА





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