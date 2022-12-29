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16:30, 29 декабря 2022 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области на 177% выше эпидемического порога Среди совокупного населения. А вот среди взрослых - на все 370%.





В Орловской области сейчас серьезно превышены эпидемические пороги по ОРВИ. Среди совокупного населения на 170%, а среди взрослых на 370%.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет тоже наблюдается превышение эпидемических порогов, на 107,4%. Всего за неделю, с 19 по 25 декабря, в регионе почти 11 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом. И даже эти немаленькие цифры все же ниже, чем еще неделей ранее. Постепенно, заболеваемость идет на спад.











Ольга СУПОНЕВА





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