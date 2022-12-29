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17:00, 29 декабря 2022 года

В Орловской области гуляет свиной грипп

На прошлой неделе респираторными инфекциями заболели почти 11 тысяч человек.


Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании оперштаба. С 19 по 25 декабря на территории Орловской области зарегистрировали 10 938 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

В структуре респираторных вирусов, циркулирующих на территории области,  доля вирусов гриппа  составила 43,6%, из них на вирусы гриппа А приходится 93,8%, на вирусы гриппа В - 6,2%. При проведении исследований по определению подтипа вирусов гриппа А в 100 % случаях определены штаммы пандемического вируса гриппа A(H1N1), - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 6,3% ниже, чем на прошлой неделе. Уровень госпитализации умеренный – около 1%.

 




Сергей СИЛАЕВ
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