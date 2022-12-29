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15:27, 29 декабря 2022 года Убийца Вики Гнедовой полностью признал вину в преступлениях и согласился с приговором 29 декабря Орловский областной суд приговорил Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы за убийства и изнасилования, совершенные в том числе и над несовершеннолетними.





Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийства, изнасилования и иные действия сексуального характера над несовершеннолетними Шавкат Шаяхмедов полностью признал вину в инкриминируемых ему страшных преступлениях. "Залегощенский маньяк" согласился с вердиктом суда.



Наша съемочная группа присутствовала на заседании. На вопрос корреспондента ГТРК "Орел" о том, кого из своих жертв он вспоминает чаще всего, Шаяхмедов назвал Вику Гнедову: он жил вместе с девочкой в одном доме.





Орловское Информбюро





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