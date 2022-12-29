В Орловской области развернуто 260 коек для больных гриппом

93 из них – для детей.

Игорь Петчин. Об этом на заседании оперштаба сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области

Помимо этого, развернута 171 койка для пациентов с COVID-19, свободно из них 46. Около 200 коек при необходимости могут открыть в оперативном режиме из-за гриппа. Департамент здравоохранения дал поручение обеспечить наличие медицинских препаратов в кабинетах учреждений здравоохранения.

– В каждой медицинской организации развернуты кабинеты неотложной медицинской помощи для граждан с респираторными заболеваниями и кабинеты неотложной медпомощи для людей с прочими заболеваниями, - сказал Игорь Петчин.

По словам руководителя, во всех поликлиниках на праздники обеспечат доступную экстренную помощь для орловцев. Будут работать и травмпункты.