В Орловской области развернуто 260 коек для больных гриппом

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18:00, 29 декабря 2022 года
В Орловской области развернуто 260 коек для больных гриппом93 из них – для детей.
Об этом на заседании оперштаба сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин.
Помимо этого, развернута 171 койка для пациентов с COVID-19, свободно из них 46. Около 200 коек при необходимости могут открыть в оперативном режиме из-за гриппа. Департамент здравоохранения дал поручение обеспечить наличие медицинских препаратов в кабинетах учреждений здравоохранения.
– В каждой медицинской организации развернуты кабинеты неотложной медицинской помощи для граждан с респираторными заболеваниями и кабинеты неотложной медпомощи для людей с прочими заболеваниями, - сказал Игорь Петчин.
По словам руководителя, во всех поликлиниках на праздники обеспечат доступную экстренную помощь для орловцев. Будут работать и травмпункты.
Сергей СИЛАЕВ