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17:30, 29 декабря 2022 года Орловские следователи помогли многодетной семье отремонтировать сгоревший дом Региональное СУ СК поддержало Лохматовых во время беды.





Пожар в жилом доме в октябре этого года в Дмитровске оставил многодетную семью без крыши над головой. У четы Лохматовых – 7 мальчиков и одна девочка. Супруги решили обратиться за помощью в Следственный комитет. Там над семьей взяли шефство, и уже сейчас их поздравляют с новосельем в "старом новом доме".





Всеволод Трифонов





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