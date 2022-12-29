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19:00, 29 декабря 2022 года Второй день губернаторской елки состоялся сегодня в Орле В празднике поучаствовали 600 ребят.





Губернаторская елка растянулась на два дня. Сегодня, 29 декабря, в зале ТМК "Гринн" собралось около 600 юных орловцев, которым подарили праздник.



Гостями праздника стали дети, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, а также дети мобилизованных орловцев. Как сообщает региональный департамент соцзащиты, дети поучаствовали в интемедии у новогодней елки, посмотрели театрализованое представление и стали гостями праздничного обеда.













Ольга СУПОНЕВА





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