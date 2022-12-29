Главная » Новости



19:30, 29 декабря 2022 года Антон Силуанов исполнит мечту юного орловца побывать на мультипликационной студии Глава Минфина РФ снял шар с желанием 10-летнего Игоря Каштанова с "Елки желаний".





Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов исполнит мечту 10-летнего орловца Игоря Каштанова побывать на мультипликационной студии. Об этом сообщает региональный информационный портал. Глава Минфина РФ снял шар с желанием мальчика с "Елки желаний".



Антон Силуанов признался, что сам, будучи ребенком, мечтал увидеть, как делают мультфильмы. "Если мы вместе с Игорем посетим нашу студию мультфильмов, я думаю, что это будет нам обоим очень интересно и познавательно, так что желание будет исполнено", − сказал Министр.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2