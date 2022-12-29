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16:21, 29 декабря 2022 года Будущие за цифровыми технологиями, и айти специалисты Орла делают его привлекательным уже сейчас Веб-разработчики из "Студии 404" при поддержке Орловского госуниверситета разработали сервис Psytarget, который может заменить реального продавца в виртуальном мире.





Елизавета Капырина отправилась к создателям и убедилась в этом лично.





Елизавета Капырина





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