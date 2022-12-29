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20:00, 29 декабря 2022 года

Андрей Клычков вручил награды отличившимся орловцам

Почетные звания получили учителя, врачи, артисты и доярка.


По информации пресс-службы правительства региона, церемония состоялась 29 декабря в областной администрации. Губернатор отметил, что в непростых условиях 2022 года трудности были преодолены.

Благодарю всех, кто в это непростое время проявил лучшие гражданские и человеческие качества, кто внес вклад в сбор гуманитарных грузов, встречал вернувшихся воинов. Такие примеры вдохновляют на новые большие свершения. Хочу также поздравить всех, кто встретит Новый год на боевом посту или в служебной командировке, на трудовой вахте, обеспечивая правопорядок или бесперебойную работу экстренных служб, - отметил Клычков.

Почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоено Владимиру  Козлову, "Заслуженный врач РФ" – Михаилу Калинину, "Заслуженный машиностроитель РФ" – Светлане Пантелеевой, "Заслуженный работник высшей школы РФ" – Геннадию Веркеенко, "Заслуженный работник сельского хозяйства" – Светлане Дороховой.

Ряду политических деятелей присвоена благодарность президента РФ Владимира Путина, несколько преподавателей получили знак отличия Министерства просвещения, а юбилейным знаком  "85 лет Орловской области" наградили Виктора Ливцова, Вячеслав Меньшов, Евгения Седова.




Сергей СИЛАЕВ
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