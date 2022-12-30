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21:00, 29 декабря 2022 года В центре Орла на Новый год и Рождество запретят стоянку Ограничения затронут несколько участков.





администрации, 31 декабря с 17.00 до 3.00 1 января запретят стоянку на улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской. Также нельзя будет остановиться на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарской гора. По информации пресс-службы городской, 31 декабря с 17.00 до 3.00 1 января запретят стоянку на улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской. Также нельзя будет остановиться на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарской гора. 31 декабря с 23.00 до 4.00 1 января будет запрещено движение по улице Пролетарская гора, улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской. Также движение приостановят на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора. С 00.00 30 декабря до 24.00 1 января и с 00.00 6 января до 24.00 7 января нельзя будет припарковаться и приехать на улице Тургенева от улицы Брестской до улицы Ленина.





Сергей СИЛАЕВ





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