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9:30, 30 декабря 2022 года В Орловской области утвердили новые минимальные размеры стипендий Изменения вступят в силу уже с нового года.





Постановлением правительства Орловской области № 834 от 22 декабря 2022 года определяются новые минимальные размеры государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии для студентов очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций региона. Первая не может быть меньше 722,19 рубля в месяц, вторая не должна быть ниже 1 083,95 рубля в месяц. Ранее минимальные размеры этих стипендий составляли не менее 400 и не менее 600 рублей соответственно.



Окончательный размер стипендий определяется самими учебными заведениями с учетом мнения студенческих организаций. Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.





Орловское Информбюро





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