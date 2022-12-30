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13:00, 30 декабря 2022 года Орловец приговорен к пяти годам заключения за разбойное нападение на подростка Угрожая юноше арматурой, мужчина отобрал у него телефон.





34-летний житель Орловского муниципального округа приговорен к пяти годам колонии строгого режима за разбойное нападение на 17-летнего парня в одном из скверов. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Угрожая юноше металлическим прутом, мужчина отобрал у него телефон, наушники и зарядное устройство.





Орловское Информбюро





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