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14:00, 30 декабря 2022 года В Орле награды получили волонтеры Добровольцы и активисты получили общественную премию за участие в акции взаимопомощи "Мы вместе".





Торжественная встреча, в рамках которой волонтеры получили награды, состоялась в здании регионального правительства. Общественной наградой "Добро 57" поощрили представителей добровольческих организаций и движений. Всего вручено было 17 наград.



В Орловской области вовлечено в волонтерскую деятельность около 61 тысячи человек. Регион в прошлом году поучаствовал во всероссийском конкурсе по предоставлению субсидий, занял шестое место по стране и добился федерального финансирования в 8,6 млн рублей. Это позволило повысить эффективность добровольческой деятельности, отмечает пресс-служба регионального правительства.





Ольга СУПОНЕВА





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