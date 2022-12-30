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11:30, 30 декабря 2022 года Орловская область направит гуманитарный груз бойцам сразу после Нового года Большая часть посылки уже сформирована.





правительства региона, на передовую повезут теплую обувь и форму, маскировочные сети, нательные белье, перчатки. Также доставят спальные мешки, генераторы, газовые баллоны и плиты, обогреватели, продукты и другое. По информации пресс-службырегиона, на передовую повезут теплую обувь и форму, маскировочные сети, нательные белье, перчатки. Также доставят спальные мешки, генераторы, газовые баллоны и плиты, обогреватели, продукты и другое. В сбор посылки активно включился Колпнянский район и лично глава района Виктор Громов. Ребята получат гуманитарную помощь сразу после Нового года.





Сергей СИЛАЕВ





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