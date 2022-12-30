Орловская область направит гуманитарный груз бойцам сразу после Нового года

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11:30, 30 декабря 2022 года
Орловская область направит гуманитарный груз бойцам сразу после Нового годаБольшая часть посылки уже сформирована.
По информации пресс-службы правительства региона, на передовую повезут теплую обувь и форму, маскировочные сети, нательные белье, перчатки. Также доставят спальные мешки, генераторы, газовые баллоны и плиты, обогреватели, продукты и другое.
В сбор посылки активно включился Колпнянский район и лично глава района Виктор Громов. Ребята получат гуманитарную помощь сразу после Нового года.
Сергей СИЛАЕВ