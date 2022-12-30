Главная » Новости



9:55, 30 декабря 2022 года 30 декабря отмечается 100 лет с момента образования СССР Век назад на Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР были подписаны декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик и Союзный договор.





Ровно 100 лет назад на Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР были подписаны декларация об образовании СССР и Союзный договор.



Сегодня в Орле в честь образования Советского союза пройдут торжественные мероприятия. Запланированы собрание и праздничный концерт. Посмотреть выступления творческих коллективов региона может каждый желающий. Место встречи – Орловский городской центр культуры. Вход бесплатный. Начало в 12:00.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2