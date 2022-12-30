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12:30, 30 декабря 2022 года Двухтонную посылку из Орловской области доставили участникам СВО Ее собирали по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.





Андрей Клычков в социальных сетях. Очередной гуманитарный груз доставлен отцом Василием и главой Орловского округа Романом Жуковым. Об этом рассказал губернатор регионав социальных сетях. Очередной гуманитарный груз доставлен отцом Василием и главой Орловского округа Романом Жуковым. – Закупили все самое необходимое – утеплитель, спальные мешки, термобелье, носки, нательное белье. По традиции, передаем большую партию продуктов – чай, конфеты, печенье, мёд, тушенку, рыбные консервы, макароны, крупы. Очень хотелось поделиться с военнослужащими частичкой новогодней атмосферы, поэтому отправили им новогодние сладкие подарки, - сообщил губернатор.





Сергей СИЛАЕВ





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