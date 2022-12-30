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10:30, 30 декабря 2022 года Братья Егора Канатникова побывали в гостях у орловского ОМОНа 19-летний орловец погиб в ходе специальной военной операции.





Для младших братьев Егора Канатникова, погибшего в ходе СВО, организовали экскурсию в ОМОН "Крепость" управления Росгвардии по Орловской области. Сотрудники ведомства провели для Вани и Дани тренировку, познакомили с кинологическим городком, показали спецтехнику и разрешили посмотреть в оптический прицел оружия.





Юлия Опанасюк





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