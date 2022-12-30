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13:30, 30 декабря 2022 года Орловские военнослужащие поздравили с наступающим школьников Луганска Ребята познакомились с защитниками и задали вопросы росгвардейцам.









- Этой социальной акцией российские бойцы подчеркнули, что их главной задачей является восстановление мира, защита будущего и счастливого детства, - отмечает пресс-служба облправительства. В преддверии Нового года орловские бойцы посетили одну из школ Луганска. Они пообщались с ребятами, вручили им сладкие подарки и ответили на вопросы ребят.





Ольга СУПОНЕВА





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