В Орле в ДТП погибла женщина

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11:00, 30 декабря 2022 года
В Орле в ДТП погибла женщинаОна скончалась по дороге в больницу.
Авария случилась на Московском шоссе. По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 29 декабря, около 21.15, 52-летняя женщина за рулем "Вольво" двигалась в районе дома №6.
– Она допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в не установленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - сообщили в региональном ГИБДД.
45-летняя орловчанка получила телесные повреждения. Она скончалась в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение.
Сергей СИЛАЕВ