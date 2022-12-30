В Орле в ДТП погибла женщина

Она скончалась по дороге в больницу.

УГИБДД УМВД России по Орловской области, 29 декабря, около 21.15, 52-летняя женщина за рулем " Авария случилась на Московском шоссе. По информации отдела пропаганды, 29 декабря, около 21.15, 52-летняя женщина за рулем " Вольво" двигалась в районе дома №6.

– Она допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в не установленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - сообщили в региональном ГИБДД.

45-летняя орловчанка получила телесные повреждения. Она скончалась в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение.