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12:00, 31 декабря 2022 года В Орловской области зафиксирован рост производства пищевых продуктов Предприятия нарастили выработку масла, мяса, муки и другой продукции.









- По данным Росстата объем отгруженных товаров собственного производства за январь-ноябрь 2022 год по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" составил 75 161 млн руб. (темп роста 127,3 % к аналогичному периоду 2021 года), -



Так, в нашем регионе выросло производство растительного масла, свинины, птицы и субпродуктов, сливочного масла, мясных и овощных консервов, сыров, муки, крахмала, кондитерских изделий, а также жмыхов и комбикормов. Рост производства пищевой промышленности Орловской области отмечен в 2022 году. Об этом сообщил региональный департамент сельского хозяйства.- По данным Росстата объем отгруженных товаров собственного производства за январь-ноябрь 2022 год по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" составил 75 161 млн руб. (темп роста 127,3 % к аналогичному периоду 2021 года), - отмечает сельхоздепартамент.Так, в нашем регионе выросло производство растительного масла, свинины, птицы и субпродуктов, сливочного масла, мясных и овощных консервов, сыров, муки, крахмала, кондитерских изделий, а также жмыхов и комбикормов.





Ольга СУПОНЕВА





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