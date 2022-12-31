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12:00, 31 декабря 2022 года

В Орловской области зафиксирован рост производства пищевых продуктов

Предприятия нарастили выработку масла, мяса, муки и другой продукции.


Рост производства  пищевой промышленности Орловской области отмечен в 2022 году. Об этом сообщил региональный департамент сельского хозяйства.

- По данным Росстата объем отгруженных товаров собственного производства за январь-ноябрь 2022 год по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов" составил 75 161 млн руб. (темп роста 127,3 % к аналогичному периоду 2021 года),  - отмечает сельхоздепартамент. 

Так, в нашем регионе выросло производство растительного масла, свинины, птицы и субпродуктов, сливочного масла, мясных и овощных консервов, сыров, муки, крахмала, кондитерских изделий, а также жмыхов и комбикормов. 


Ольга СУПОНЕВА
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