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15:00, 30 декабря 2022 года На крыше орловской детской больницы высадился "новогодний десант" Студенты-спасатели, одетые в костюмы Дедов Морозов, постучались в окна палат.





Орловские студенты-спасатели осчастливили маленьких пациентов НКМЦ им. Круглой, спустившись с крыши больницы в костюмах Дедов Морозов. Новогодние волшебники постарались заглянуть в каждое окно и подарить ребятам новогоднее настроение. Внизу за него отвечали снегурочки.



Новый год трудно представить без подарков. И без них детей не оставили.





Екатерина Габова





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