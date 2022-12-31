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13:00, 31 декабря 2022 года В орловской колонии в Шахово разрешили свидания С 30 декабря родственники могут навестить осужденных.





Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области. Ранее предоставление свиданий было приостановлено из-за неблагополучной эпидобстановки, теперь же родственники вновь могут повидаться с осужденными.



- В соответствии с постановлением №432, с 30 декабря 2022 года возобновлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий в ИК-6, - пояснили ведомство.



Речь идет о колонии, расположенной в поселке Шахово Кромского района.





Ольга СУПОНЕВА





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