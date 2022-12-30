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15:30, 30 декабря 2022 года Тысячи жителей Орловской области сдали зачет по финансовой грамотности Наш регион стал одним из тех, чьи жители лучше всех справились с заданиями.









Как Около 13 тыяч жителей Орловской области поучаствовали во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Орловцы показали один из лучших результатов в стране: с заданиями успешно справили 93% экзаменуемых.Как сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла", пПо сравнению с 2021 годом количество участников выросло на 11 %. Впервые можно было сдать зачет всей семьей. В Орловской области на командное прохождение испытания решились 486 семей.





Ольга СУПОНЕВА





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