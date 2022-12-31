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9:00, 31 декабря 2022 года На площади Ленина в Орле работают фотобудки Можно сделать и распечатать на память мгновенный снимок на фоне новогодних декораций.





На главной городской площади Орла установлены две фотобудки. Все желающие могут сделать и распечатать на память снимок всего за пару минут.



Оборудование установила белгородская компания. Одна из будок стоит со стороны улицы Ленина, неподалеку от шара-декорации, а другая рядом с театром Тургенева за катком.



Фото обойдется в 100 рублей. Можно выбрать формат, а также цвет или монохром. Печать займет не больше минуты.





Ольга СУПОНЕВА





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