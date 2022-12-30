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16:30, 30 декабря 2022 года Орловцам рассказали, как стильно и модно вступить в новый год Как подобрать правильную прическу для праздника?





Тщательно продуманная небрежность и естественность, которую нужно проработать. Модные тенденции 2023 года только на первый взгляд кажутся легко воплотимыми. Но перед тем, как отдаваться на волю моды нового года, стоит попрощаться с неактуальными трендами в прическах и макияже. Подробнее – в сюжете Ирины Костиной.





Ирина Костина





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