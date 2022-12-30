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17:30, 30 декабря 2022 года КДЦ "Металлург" провел для орловцев большой новогодний концерт Праздничные мероприятия пройдут там в течение всех каникул.





После двухлетнего ковидного перерыва на орловские сцены возвращаются всеми любимые праздничные концерты. Причем без каких-либо ограничений. Жителей Северного района по традиции порадовал КДЦ "Металлург", где состоялся большой новогодний концерт. Даннил Борисов побывал на мероприятии.





Даниил Борисов





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