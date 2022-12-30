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18:00, 30 декабря 2022 года Как без последствий для желудка провести праздники? Советы гастроэнтеролога Бездумное потребление разнообразной еды и напитков может отправить орловцев в больницу.





Наступают новогодние праздники. Кроме веселья и подарков торжества обычно сопровождаются обильными застольями и возлияниями. На здоровье это сказывается не очень хорошо. Особенно уязвим желудочно-кишечный тракт и печень. Как уберечь их? Об этом нашему корреспонденту Юлии Сулим рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Кузьмина.





Юлия Сулим





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