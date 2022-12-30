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11:34, 30 декабря 2022 года

В Орле продолжают орудовать телефонные мошенники

Операторы связи фиксируют, что мошенники все активнее используют мессенджеры для фишинга, рассылая там вредоносные ссылки.


До новогодних праздников остаются считанные часы. Большинство из нас делает последние приготовления: докупает продукты и последние подарки.
Ритейлеры стремятся привлечь покупателей различными акциями и скидками, рассылая письма и сообщения с акциями и скидками.
И здесь не нужно терять бдительности. Операторы связи фиксируют, что мошенники все активнее используют мессенджеры для фишинга, рассылая там вредоносные ссылки.

Схема рассчитана на тех, кто хочет попытать удачу в некой викторине с очень привлекательными призами. Аферисты присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой человек якобы сможет что-то выиграть, например, дорогостоящий смартфон.

Для этого требуется всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Потенциальная жертва признается победителем – но для получения приза будет нужно поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов. В действительности ссылка будет вести на фейковое онлайн-казино или псевдо-ресурсы для инвестиций. То есть мошенники под предлогом различных викторин побуждают пользователей распространять ссылки на фишинговые сайты.
«Опасность этого механизма заключается в том, что в большинстве случаев такие сообщения приходят от знакомых и родственников, поэтому подозрения они, как правило не вызывают. Сценарии на фишинговых ресурсах могут быть разными, но в конечном итоге мошенники под предлогом получения «выигрышей» и «дивидендов» побуждают пользователей совершить денежный перевод, ввести конфиденциальную информацию или сообщить данные банковской карты», - рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.
Эксперт рекомендовал помечать такие сообщения в чате как спам.


 



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