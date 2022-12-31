Главная » Новости



12:30, 31 декабря 2022 года "Удивительные люди". Екатерина Морозова Новый руководитель пришла в Орловский театр кукол почти четыре года назад. Как прошло это время?





Где живет сказка и чудо? И не только в праздничные дни, а круглый год! Конечно, в Орловском театре кукол.



Почти четыре года назад сюда пришла новый руководитель – Екатерина Морозова. И жизнь в театре забурлила совершенно по-новому. В новогоднем выпуске программы "Удивительные люди" она рассказала:

Кем мечтала стать в детстве?

Как произошло знакомство с супругом?

Кто сподвиг на создание беби-театра?

Какие еще специальности удалось освоить?

С какими сложностями пришлось столкнуться, вступив в должность директора?

Бывают ли у нее моменты грусти и отчаяния?

На что тратит свободное время?

Как отмечает Новый год и День Рождения?

И что делает ее счастливой?







Ирина Мельникова





Новости СМИ2