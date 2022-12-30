В праздники на орловских ярмарках продолжится сбор гуманитарной помощи для участников СВО

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12:48, 30 декабря 2022 года
В праздники на орловских ярмарках продолжится сбор гуманитарной помощи для участников СВОСпециальные палатки "Своих не бросаем" будут открыты 31 декабря, а также 7 и 8 января.
На орловских ярмарках "Хлебосольный выходной" продолжится сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Пункты приема в палатках "Своих не бросаем" будут работать по следующему графику:
Можно передать продукты, медикаменты (особенно нужны препараты против отоларингологических заболеваний, противовирусные и жаропонижающие лекарства, от головной боли и желудочные, кровоостанавливающие средства), предметы личной гигиены, теплую одежду, батарейки. Особо подчеркивается, что стеклянная тара к передаче запрещена.
- 31 декабря с 9:00 до 13:00 – Комсомольская площадь;
- 7 января с 9:00 до 14:00 – Комсомольская площадь;
- 8 января с 9:00 до 14:00 – ул. Приборостроительная.
Орловское Информбюро