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12:48, 30 декабря 2022 года

В праздники на орловских ярмарках продолжится сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Специальные палатки "Своих не бросаем" будут открыты 31 декабря, а также 7 и 8 января.


На орловских ярмарках "Хлебосольный выходной" продолжится сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Пункты приема в палатках "Своих не бросаем" будут работать по следующему графику:
  • 31 декабря с 9:00 до 13:00 – Комсомольская площадь;
  • 7 января с 9:00 до 14:00 – Комсомольская площадь;
  • 8 января с 9:00 до 14:00 – ул. Приборостроительная.
Можно передать продукты, медикаменты (особенно нужны препараты против отоларингологических заболеваний, противовирусные и жаропонижающие лекарства, от головной боли и желудочные, кровоостанавливающие средства), предметы личной гигиены, теплую одежду, батарейки. Особо подчеркивается, что стеклянная тара к передаче запрещена.




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